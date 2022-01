Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a trouvé la solution pour oublier Mateta !

Publié le 22 janvier 2022 à 19h45 par D.M. mis à jour le 22 janvier 2022 à 19h55

Alors que la piste Jean-Philippe Mateta s'est refroidie, l'ASSE pourrait désormais se concentrer sur la piste Vedat Muriqi, sous contrat avec la Lazio Rome.

Pascal Dupraz persiste et signe : il souhaite un avant-centre cet hiver. Directeur général de l’ASSE, Samuel Rustem a répondu à son entraîneur ce vendredi au micro de France Bleu : « On n'oublie rien. On continue à travailler. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours. On a les moyens pour essayer de mettre en œuvre la meilleure stratégie possible dans l'intérêt collectif. On aime les verts, on fait tout. On donne justement le maximum pour y arriver ». La priorité du technicien se nomme Jean-Philippe Mateta, mais Crystal Palace souhaite dénicher son remplaçant avant de le libérer selon les informations du 10Sport.com. De son côté, RMC Sport annonce que Patrick Vieira, ravi de ses prestations, n’a pas l’intention de le laisser partir.

L'ASSE réfléchirait à l'option Muriqi