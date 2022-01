Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une solution enfin trouvée par Dupraz pour son attaquant ?

Publié le 21 janvier 2022 à 23h20 par La rédaction

Après les récentes acquisitions de Paul Bernardoni, Sada Thioub et Eliaquim Mangala, l’ASSE souhaite s’attacher les services d’un attaquant. Et un profil en particulier pourrait convenir à Pascal Dupraz.

Actuellement lanterne rouge de Ligue 1, Saint-Etienne vit l’une des pires saisons de son histoire, obligeant les dirigeants à se montrer actif dans ce mercato pour espérer se sauver. Après avoir enrôlé Sada Thioub, Paul Bernardoni, Joris Gnagnon, Bakary Sako et tout récemment Eliaquim Mangala, l’ASSE tente le tout pour le tout. Bien trop dépendant de Wahbi Khazri dans le secteur offensif, le club du Forez doit absolument se renforcer en attaque et multiplie les pistes pour parvenir à ses fins.

Muriqi, la bonne affaire ?

Outre Jean-Philippe Mateta, l’ASSE s’intéresserait à Ignatius Ganago et Lebo Mothiba, mais le profil le plus intéressant vient peut-être d’Italie. En effet, Saint-Etienne aurait formulé une offre de prêt avec option d’achat à la Lazio Rome pour son attaquant kosovar Vedat Muriqi. Dans le dur depuis son arrivée en Italie, Muriqi ne rentre plus dans les plans de Maurizio Sarri. Auteur de 17 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues à Fenerbahçe lors de la saison 2019/2020, Muriqi pourrait bien être celui qui sauvera Saint-Etienne d’un cauchemar en fin de saison.