Mercato - ASSE : La future recrue de Dupraz se confirme !

Publié le 23 janvier 2022 à 15h10 par Th.B.

Alors que Pascal Dupraz évoquait ces derniers jours les arrivées de deux nouvelles recrues, Marcel Tisserand se rapprocherait beaucoup de l’ASSE avec qui il serait déjà tombé d’accord !

Avant la clôture du mercato hivernal, Pascal Dupraz serait susceptible de voir un énième renfort déposer ses valises dans le Forez. En effet, l’entraîneur de l’ASSE, qui doit mener à bien l’opération maintien en Ligue 1 du club stéphanois, avait demandé des recrues à ses dirigeants avant la trêve hivernale. Et force est de constater que le comité de direction des Verts a pour le moment répondu présent. Cependant, Dupraz en demande plus et a fait savoir cette semaine que deux autres joueurs seraient susceptibles de débarquer à l’ASSE. Et l’une de ces recrues pourrait être Marcel Tisserand.

Tisserand déjà d’accord avec l’ASSE !

D’après les informations de Nicolo Schira, l’ASSE songerait à rapatrier Marcel Tisserand en Ligue 1, qui a fréquenté l’AS Monaco, le RC Lens et le Toulouse FC. Évoluant actuellement à Fenerbahçe, le défenseur de 29 ans voit son contrat arriver à expiration à l’issue de la saison prochaine. Les discussions seraient en cours entre le club entraîné par Pascal Dupraz et le Fener lorsqu’un accord sur les termes de son futur contrat avec l’ASSE aurait déjà été convenu d’après le journaliste. Le ton est donné.