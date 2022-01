Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un chantier colossal attend Xavi pour la fin du mercato !

Publié le 23 janvier 2022 à 15h30 par B.L.

Après avoir recruté Dani Alves et Ferran Torres, le FC Barcelone compterait recruter d'autres joueurs cet hiver en cas de bonnes opportunités. Ainsi, Xavi serait notamment en quête d'un nouveau latéral gauche afin de concurrencer Jordi Alba. Mais ce dossier serait loin d'être évident à boucler pour le Barça.

Le mercato est loin d'être terminé pour Xavi. L'entraîneur du FC Barcelone n'a pas caché qu'il désirait toujours recruter de nouveaux joueurs samedi en conférence de presse : « Nous travaillons effectivement pour recruter un attaquant. Mais c’est également le cas pour d’autres postes. Nous avons beaucoup parlé avec le club et j’ai été clair concernant les secteurs qu’il faut renforcer. Nous travaillons dans ce sens et nous voulons recruter d’autres joueurs. Après entre vouloir et pouvoir il y a une certaine différence. Il y a la limite salariale, les montants des transferts... Nous verrons. » Si la priorité de Xavi semble se trouver en attaque, le Barça chercherait également à s'attacher les services d'un arrière gauche. Jordi Alba est vieillissant et le jeune Alejandro Balde ne donnerait pas encore satisfaction. Par conséquent, le journaliste Gerard Romero assurait dernièrement que les dirigeants catalans apprécieraient les profils de Alex Sandro, Raphaël Guerreiro, Alex Telles, Alfonso Pedraza et Nicolas Tagliafico. Ce dernier, pisté récemment par l'OM avant la venue de Sead Kolasinac, serait pour l'heure le mieux placer pour rejoindre la Catalogne.

Emery ne lâchera pas Pedraza

Selon les informations de Sport , Alfonse Pedraza ne devrait pas rejoindre le FC Barcelone au cours du mois de janvier. Villarreal fermerait la porte à un départ de son joueur puisqu'Unai Emery compterait énormément sur lui. De ce fait, le Barça étudierait d'autres pistes. José Gayà serait très apprécié mais le capitaine du FC Valence ne devrait pas bouger avant l'été prochain. Le quotidien catalan ajoute que les Blaugrana privilégieraient cet hiver l'arrivée d'un latéral gauche en prêt, avec ou sans option d'achat.

L'option Tagliafico étudiée mais...