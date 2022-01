Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a trouvé la solution pour ce chouchou de Sampaoli !

Publié le 23 janvier 2022 à 10h30 par B.L.

À la recherche d'un nouveau latéral gauche, le FC Barcelone penserait à Nicolas Tagliafico. Et un plan existerait pour trouver un accord avec l'Ajax Amsterdam.

D'ici le 31 janvier, l'effectif du FC Barcelone pourrait encore connaître quelques changements. En effet, après s'être attaché les services de Dani Alves et de Ferran Torres cet hiver, Xavi chercherait notamment à recruter un latéral gauche. Ainsi, le journaliste Gerard Romero révélait dernièrement sur Twitch que le Barça s'intéresserait à Alex Sandro, Raphaël Guerreiro, Alex Telles, Alfonso Pedraza et Nicolas Tagliafico. Et les dirigeants catalans pourraient bien avoir une idée en tête pour recruter l'Argentin de l'Ajax Amsterdam...

Le Barça pourrait inclure Balde dans l'opération Tagliafico