Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour ce gros chantier de Xavi !

Publié le 23 janvier 2022 à 12h00 par B.L.

En quête d'une doublure pour seconder Jordi Alba, le FC Barcelone s'intéresserait de près à Nicolas Tagliafico. L'entourage de ce dernier ne serait pas insensible à l'intérêt du Barça.

Le FC Barcelone compterait poursuivre son activité sur le marché des transferts. Afin de se relancer après un début de saison très décevant, Joan Laporta pourrait être amené à de nouveau recruter après les arrivées de Dani Alves et Ferran Torres. Samedi, en conférence de presse, Xavi n'a pas caché être toujours à la recherche de renforts cet hiver : « Nous travaillons effectivement pour recruter un attaquant. Mais c’est également le cas pour d’autres postes. Nous avons beaucoup parlé avec le club et j’ai été clair concernant les secteurs qu’il faut renforcer. » Et l'entraîneur des Blaugrana serait notamment en quête d'un nouvel arrière gauche et ciblerait Nicolas Tagliafico, un temps annoncé dans le viseur de l'OM.

L'entourage de Tagliafico confiant pour un transfert au Barça