Mercato - PSG : Leonardo a le feu vert pour Tanguy Ndombele !

Publié le 23 janvier 2022 à 11h15 par Th.B.

Avant la fin du mercato estival, Leonardo pourrait accueillir au PSG Tanguy Ndombele sous la forme d’un prêt. D’ailleurs, Antonio Conte aimerait voir le Français quitter Tottenham…

Et si Leonardo finissait par recruter cet hiver ? Bien que les plans initiaux du directeur sportif du PSG étaient de dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino dans lequel Rafinha, Sergio Rico, Bandiougou Fadiga et Teddy Alloh ne font plus partie pour cette saison, le dirigeant parisien discuterait avec son homologue Fabio Paratici du côté de Tottenham afin de trouver un terrain d’entente pour le prêt de Tanguy Ndombele comme Fabrizio Romano l’a confirmé ce dimanche. Les discussions tourneraient autour de la prise en charge totale du salaire du Français et Leonardo maintiendrait également le dialogue ouvert avec le joueur et ses proches.

Conte veut voir Ndombele quitter Tottenham