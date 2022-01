Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a pris les choses en main pour Ndombele !

Publié le 22 janvier 2022 à 17h45 par A.D. mis à jour le 22 janvier 2022 à 17h46

Selon la presse britannique, le PSG aimerait s'offrir les services de Tanguy Ndombele lors de ce mercato hivernal. Dans cette optique, Mauricio Pochettino aurait déjà pris les choses en main pour mener à bien ce dossier.

A la peine à Tottenham, Tanguy Ndombele pourrait faire ses valises et changer de club d'ici la fin du mois de janvier. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. D'après les dernières indiscrétions de The Athletic , le club de la capitale aimerait boucler le prêt de Tanguy Ndombele cet hiver. Et alors qu'il connait très bien le milieu de terrain de Tottenham, Mauricio Pochettino serait en première ligne pour tenter de l'attirer vers le PSG.

Pochettino de plus en plus proche de Ndombele ces derniers jours ?