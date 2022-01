Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Kurzawa passe à l’action pour son avenir !

Publié le 22 janvier 2022 à 10h15 par Th.B. mis à jour le 22 janvier 2022 à 10h17

Alors que Leonardo aimerait mener à bien une autre de ses priorités hivernales, à savoir boucler le départ de Layvin Kurzawa, l’entourage du latéral gauche du PSG ferait en sorte de faciliter la tâche du directeur sportif parisien.

Dans le cadre du mercato hivernal, Leonardo se fixait un objectif clair : dégraisser l’effectif plus que fourni de Mauricio Pochettino. Cependant, le directeur sportif du PSG reconnaissait courant décembre que cette partie de son métier, il ne la maîtrisait absolument pas lors d’un entretien à Europe 1. « Les ventes ? Moi-même j’ai reconnu que je n’étais pas bon dans les ventes. Il n’y a pas trop d’acheteurs aujourd’hui. Dans d’autres clubs également, des joueurs ne jouent pas. C’est normal d’avoir 25 joueurs. Et si un joueur ne marche pas, il n’a pas de marché » . Pour autant, Leonardo est parvenu à définitivement se séparer de Bandiougou Fadiga lorsque Rafinha, Sergio Rico, Kenny Nagera ou encore Teddy Alloh sont partis en prêt. Mais ce ne serait pas encore assez pour Leonardo et la direction du PSG.

Les agents de Kurzawa s’activeraient pour son départ !