Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision tonitruante prise dans le dossier Mbappé ?

Publié le 22 janvier 2022 à 8h15 par D.M.

Le Real Madrid a prévu de s'offrir Kylian Mbappé à la fin de la saison. Mais le joueur pourrait bien accepter de prolonger son contrat au PSG, ce qui pourrait pousser le club espagnol à se concentrer sur d'autres pistes.

En Espagne, la presse est unanime : Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Lié au PSG jusqu’en juin prochain, l’international français n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club parisien. Le joueur de 23 ans préfère se concentrer sur le terrain et la deuxième partie de saison du PSG, mais il se rapproche de plus en plus d’un départ au Real Madrid comme l’a annoncé le 10Sport.com. De son côté, Florentino Perez se montrerait serein en interne et considérerait que l’affaire comme « quasiment bouclée » selon les informations d’ ESPN .

L'année ou jamais pour le Real Madrid