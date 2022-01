Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rêve de Doha vole en éclat en coulisse…

Publié le 22 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Afin d’oublier Kylian Mbappé qui semble être destiné à rejoindre le Real Madrid, le PSG songerait à Erling Braut Haaland. Néanmoins, l’attaquant du Borussia Dortmund devrait lui aussi signer en faveur de la Casa Blanca.

Alors que Kylian Mbappé devrait se servir de son futur statut d’agent libre afin de quitter le PSG à la prochaine intersaison pour rejoindre Karim Benzema au Real Madrid, les propriétaires du PSG ont pour objectif d’attirer Erling Braut Haaland l’été prochain pour oublier Mbappé. C’est en effet ce que le10sport.com vous révélait en exclusivité le 25 août. Le nom du buteur du Borussia Dortmund se trouve tout en haut de la liste des décideurs du PSG pour l’après-Mbappé. Cependant, les dés sembleraient déjà être jetés.

Haaland serait destiné au Real Madrid