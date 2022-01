Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz reçoit une terrible nouvelle pour un attaquant !

Publié le 24 janvier 2022 à 14h30 par Th.B.

Alors que l’ASSE aurait à la fois des vues sur Robert Beric et Vedat Muriqi, les Verts pourraient être distancés dans la course à la signature du buteur de la Lazio. En effet, la volonté première de Muriqi serait de rejoindre Fenerbahçe. Ce qui relancerait le dossier prioritaire de Pascal Dupraz de cette fin de mercato.

Depuis sa nomination en tant qu’entraîneur de l’ASSE à la mi-décembre, Pascal Dupraz ne compte que deux victoires, toutes deux acquises en Coupe de France. En Ligue 1, le technicien français qui a été nommé afin de sauver le club stéphanois de la relégation en Ligue 2, a enregistré trois revers face au FC Nantes, au RC Lens et vendredi dernier à l’occasion du derby rhodanien face à l’OL (1-0). Un bilan qui complique la tâche de Dupraz dans son opération maintien. Cependant, afin de se mettre toutes les chances de son côté, le coach a réclamé des recrues à ses dirigeants. De ce fait, depuis le début du mercato, Sada Thioub, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala ou encore Joris Gnagnon ont déposé leurs valises dans le Forez. Mais cela n’est toujours pas suffisant d’après Pascal Dupraz comme il l’a fait savoir à l’occasion de son passage en conférence de presse. « Avec la signature de Mangala, il nous faut un attaquant de plus. C'est ce qu'on souhaite, ainsi qu'un joueur de plus pour atteindre les cinq recrues » . Ces derniers jours, deux noms reviennent avec insistance en les personnes de Robert Beric, ancien buteur de l’ASSE qui a côtoyé le club stéphanois de 2015 à 2020, ainsi que Vedat Muriqi dont l’avenir à la Lazio semble s’écrire en pointillés. Pour ce qui est de Muriqi, l’affaire n’est certainement pas dans le sac pour Pascal Dupraz.

Un départ de Muriqi prévu pour cet hiver…

Ce lundi, la Gazzetta dello Sport a affirmé que l’ASSE serait bel et bien en course pour s’attacher les services de Vedat Muriqi. D’ailleurs, le départ du buteur kosovar serait programmé avant la clôture du mercato hivernal. Néanmoins, Hull City ferait de l’ombre à l’ASSE. Le pensionnaire de Championship, qui pointe à la 19ème place du classement, ne serait pas l’unique obstacle se mettant en travers de la route de l’ASSE et de Vedat Muriqi.

…mais l’attaquant de la Lazio privilégierait Fenerbahçe