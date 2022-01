Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un obstacle à 12M€ pour ce chantier prioritaire de Dupraz ?

Publié le 24 janvier 2022 à 7h45 par P.L.

Désireux de voir un nouvel attaquant débarquer au sein de son effectif, Pascal Dupraz serait passé à l'action pour Vedat Muriqi. Toutefois, l'entraîneur de l'ASSE pourrait bien se heurter à un premier problème dans les négociations avec la Lazio.

Auteur d’une première partie de saison catastrophique, l’ASSE s’est montrée très active lors de ce mercato hivernal. Afin de s'assurer le maintien en Ligue 1, le club stéphanois a déjà enregistré cinq nouveaux renforts, à savoir Bakary Sako, Paul Bernardoni, Joris Gnagnon, Sada Thioub et Eliaquim Mangala. Mais Pascal Dupraz ne compterait pas s’arrêter-là. En effet, l’entraîneur des Verts voudrait voir un nouvel attaquant arriver au sein de son effectif. Ainsi, il a récemment été question d’un intérêt pour Jean-Philippe Mateta. Cependant, cette piste s'avère plus compliquée que prévue puisque, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Crystal Palace cherche d’abord un remplaçant au Français avant de le laisser partir. Saint-Etienne explorerait donc d’autres pistes pour se renforcer offensivement et serait donc intéressé par Vedat Muriqi. D'ailleurs, la lanterne rouge de Ligue 1 serait déjà passée à l’action pour ce dernier. Toutefois, l’ASSE se heurterait à un gros problème sur ce dossier.

La Lazio veut instaurer une option d’achat pour Vedat Muriqi

Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, la Lazio souhaiterait inclure une option d’achat dans le prêt de Vedat Muriqi. Et le pensionnaire de Serie A en aurait même déjà fixé le prix. Ainsi, si l’ASSE voudrait s’attacher définitivement les services de l’attaquant kosovar à l’issue de son prêt, elle devrait débourser une somme de 12M€. Reste à voir si le club stéphanois acceptera cette condition de la Lazio dans les négociations.