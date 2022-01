Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz reçoit le feu vert pour son ultime priorité !

Publié le 24 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

En quête d’un attaquant, Pascal Dupraz pourrait compter sur Robert Beric qui serait emballé par l’idée d’un retour à l’ASSE.

« Avec la signature de Mangala, il nous faut un attaquant de plus. C'est ce qu'on souhaite, ainsi qu'un joueur de plus pour atteindre les cinq recrues ». Après la défaite de l’ASSE concédée face à l’OL vendredi soir (1-0), Pascal Dupraz ne cachait pas sa volonté de voir débarquer une énième recrue hivernale afin de lui permettre d’avoir une cartouche supplémentaire sur le front de l’attaque. Et selon L’Équipe , il se pourrait bien que l’heureux élu soit Robert Beric, un ancien de la maison puisqu’il a évolué à l’ASSE entre 2015 et 2020.

Beric est ok pour revenir à l’ASSE !