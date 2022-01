Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste de longue date attend l’appel de Xavi !

Publié le 24 janvier 2022 à 5h30 par Th.B.

Alors que le recrutement d’un latéral gauche serait un dossier discuté au sein de la direction du FC Barcelone, Nicolas Tagliafico serait prêt à relever le défi en question.

Afin de mettre en concurrence Jordi Alba qui ne semble plus être à son niveau d’antan, en attestent ses dernières prestations avec le FC Barcelone, la direction du Barça semble chercher un latéral gauche pour mener à bien cette mission. Et ces dernières années, un profil semble avoir été apprécié par l’ancienne administration présidée par Josep Maria Bartomeu, à savoir celui de Nicolas Tagliafico. Et il se pourrait que le président Joan Laporta ouvre à nouveau le dossier de son prédécesseur. D’autant plus que l’international argentin aurait la ferme intention de changer d’air bien que son contrat à l’Ajax Amsterdam court jusqu’en juin 2023.

Tagliafico ne jurerait que par le FC Barcelone