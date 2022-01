Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Voilà le buteur tant attendu pas Pascal Dupraz !

Publié le 24 janvier 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Toujours en quête de renforts pour l’ASSE et notamment en attaque, Pascal Dupraz devrait prochainement enregistrer le retour d’un certain Robert Beric qui va donc garnir son secteur offensif.

« Il faut qu’on recrute encore. Et on a cette intention-là de recruter encore au moins deux joueurs, notamment un attaquant et peut-être encore un défenseur latéral », indiquait récemment Pascal Dupraz sur la suite du mercato hivernal de l’ASSE qui, après déjà enregistré les signatures de Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon, n’en a pas terminé avec son recrutement. Dupraz souhaite donc l’arrivée d’un attaquant, et il a trouvé son bonheur avec un joueur ayant déjà porté les couleurs de l’ASSE.

Beric revient au club

Comme l’a annoncé L’Equipe, c’est donc Robert Beric (30 ans), passé par le Forez entre 2015 et janvier 2020, qui sera donc le prochain renfort offensif de l’ASSE. Le buteur slovène, libre depuis son départ de Chicago depuis le mois de janvier, devrait officialiser son retour chez les Verts avant la fin du mercato hivernal. Reste à savoir si ce choix sera payant pour l’ASSE.