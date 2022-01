Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a demandé conseil pour le Real Madrid…

Publié le 24 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Déjà promis à un départ au Real Madrid l’été prochain alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a demandé conseil à Zlatan Ibrahimovic. Le buteur suédois s’est confié sur ce feuilleton.

Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé, Kylian Mbappé dispose déjà un accord de principe avec le Real Madrid, et Florentino Pérez est déjà persuadé en interne d’avoir raflé la mise avec l’attaquant français, qui arrivera au terme de son contrat avec le PSG en fin de saison. Mbappé semble donc plus que jamais prendre la direction du club merengue , d’autant qu’un certain Zlatan Ibrahimovic lui a conseillé de quitter le PSG pour aller relever ce nouveau challenge comme il l’a indiqué dans les colonnes de L’Equipe.

« Il m’a demandé, oui, et je lui ai dit d’aller au Real »