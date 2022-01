Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 23 janvier 2022 à 3h45 par T.M.

Alors que tout le monde s’attend à voir Kylian Mbappé jouer pour le Real Madrid la saison prochaine, Geremi, ancien de la Casa Blanca, ne s’attend pas à ce scénario.

Etant dans sa dernière année de contrat au PSG, Kylian Mbappé se retrouve à un moment important de sa carrière. Alors que le Qatar lui déroule le tapis rouge pour qu’il prolonge, à la fin de la saison, le Français aura la possibilité d’enfin rejoindre le Real Madrid. Rien ne pourra le retenir d’aller chez les Merengue. Au sein de la Casa Blanca, Florentino Pérez serait d’ailleurs confiant concernant la future venue de Mbappé. Un optimisme pas forcément partagé par Geremi.

« Je ne pense pas qu'il bougera maintenant qu’il a tous les meilleurs joueurs du monde à ses côtés »