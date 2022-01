Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid répond à l'offensive du Qatar pour Mbappé !

Publié le 21 janvier 2022 à 21h15 par D.M.

Les dirigeants du PSG discuteraient d'une prolongation courte durée avec l'entourage de Kylian Mbappé. Malgré cette offensive, le Real Madrid afficherait sa sérénité en coulisses.

Le PSG n’a pas baissé les bras dans le dossier Kylian Mbappé et continue de garder espoir. Récemment, les dirigeants parisiens ont repris les négociations avec l’entourage du joueur au sujet de son avenir. Lié au club de la capitale jusqu’en juin prochain, le champion du monde 2018 est libre de négocier avec l’équipe de son choix depuis le début du mois de janvier et aurait une préférence pour le Real Madrid, son équipe de cœur. Le club espagnol a prévu de transmettre une proposition à Mbappé dans les prochains mois afin d’acter son arrivée en Liga.

Le Real Madrid est serein, malgré l'offensive du PSG