Mercato - PSG : Un joueur s’apprête à claquer la porte…

Publié le 23 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Totalement mis de côté cette saison au PSG, Layvin Kurzawa cherche plus que jamais un point de chute pour la fin du mercato hivernal. Explications.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Layvin Kurzawa (29 ans) fait partie des éléments poussés vers la sortie depuis un bon moment. Leonardo s’est vu fixer en interne un objectif de ventes de 100M€ pour récupérer des liquidités et alléger la masse salariale du PSG, et Kurzawa est logiquement ciblé étant donné qu’il n’entre pas du tout dans les plans de Mauricio Pochettino (1 seule apparition cette saison, en Trophée des Champions). Et le latéral gauche l’a bien compris…

Le clan Kurzawa se cherche un club

Comme l’a indiqué L’Equipe samedi, les représentants de Layvin Kurzawa s’activent en coulisses pour trouver un club au latéral gauche du PSG avant la clôture du mercato de janvier, l’ancien Monégasque souhaitant aller se relancer ailleurs. Reste à savoir si Kurzawa trouvera preneur sur le marché…