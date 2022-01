Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités du PSG sur l'adaptation de Lionel Messi !

Publié le 23 janvier 2022 à 11h45 par Th.B.

Alors que Lionel Messi n’est pas vraiment parvenu à rapidement s’intégrer au PSG, une personne interne au club de la capitale a souhaité faire un point sur les problèmes d’adaptation de l’ancienne star du FC Barcelone.

Malgré ses cinq buts en autant de rencontres en Ligue des champions, Lionel Messi peine à pleinement faire son trou au PSG et à considérablement prendre part à l’animation offensive mise en place par Mauricio Pochettino lorsque le numéro 30 du PSG est sur le terrain. En atteste son unique réalisation en Ligue 1 face au FC Nantes qui remonte à novembre dernier. Pour autant, Mauricio Pochettino a affirmé en conférence de presse samedi, après avoir assuré que celui qui a contracté le Covid ces derniers temps fera partie du groupe pour Reims, être satisfait du rendement et de l’apport de Messi depuis son arrivée. « Si je suis satisfait des six premiers mois de Messi au PSG ? Je suis très content d'avoir Lionel Messi dans l'équipe. Pas seulement au niveau des perf mais aussi avec ce qu'il apporte au groupe. Il a sept Ballons d'or ». Néanmoins, les problèmes de Lionel Messi ont été justifiés en coulisse par une personne interne au PSG.

Messi surpris par l’intensité en Ligue 1 qui lui a demandé «un temps d’adaptation»