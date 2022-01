Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Ibrahimovic lâche un énorme conseil à Mbappé !

Publié le 22 janvier 2022 à 20h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé est partagé entre le PSG et le Real Madrid. Interrogé sur l'avenir du crack français, Zlatan Ibrahimovic lui a adressé un gros conseil.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement d'un départ vers le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG a donné sa parole à Florentino Pérez pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement le 1er juillet. Ancien pensionnaire du club de la capitale, Zlatan Ibrahimovic a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Et l'actuel buteur du Milan AC a pris clairement position sur ce dossier.

«Je lui ai dit : "À ta place, j'irais au Real"»