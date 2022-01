Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un bras de fer colossal sur le marché pour Kamara !

Publié le 24 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara semble bien parti pour changer d’air cet hiver. Et en plus de l’AS Rome, Manchester United est à fond sur le dossier…

« Dans la logique, si des choses arrivent et sont bonnes pour le joueur et le club, tout peut arriver. Le respect est important, on va voir la décision pour juin. Ce n'est pas plaisant d'avoir un joueur en fin de contrat. Le respect de Bouba pour ce club est grand aussi » , confiait récemment Pablo Longoria sur l’épineux dossier Boubacar Kamara, alors que le jeune milieu défensif de l’OM arrive en fin de contrat avec son club formateur. L’AS Rome a été annoncée avec insistance sur les traces de Kamara ces derniers jours, mais pas que…

MU veut frapper fort avec Kamara

En effet, comme l’a annoncé The Athletic dimanche, Manchester United souhaite impérativement faire venir un milieu récupérateur avant la fin du mercato hivernal, et le joueur de l’OM semble être l’option privilégiée par Ralf Rangnick devant Jude Bellingham et Amadou Haidara. Reste donc à savoir qui de l’AS Rome ou de Manchester United remportera le bras de fer pour Boubacar Kamara.