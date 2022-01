Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande révolution est possible dans le projet QSI ?

Publié le 24 janvier 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré le travail colossal fourni par Leonardo en tant que directeur sportif du PSG, Zlatan Ibrahimovic assure qu’il dispose déjà des faveurs du Qatar pour ce poste et qu’il pourra débarquer quand il le souhaite.

Ancien buteur emblématique du début de l’ère QSI au PSG lors de son passage entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a été l’une des premières grandes stars du projet mis en place par le Qatar après le rachat du club en 2011. Le buteur suédois, qui avait d’ailleurs été attiré par Leonardo, indiquait dans son nouveau livre Adrénaline. Mes histoires inédites qu’il avait essayé de prendre la place du directeur sportif du PSG l’été dernier : « C'est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J'ai appelé Nasser Al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : "Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l'ordre dans ton équipe". Nasser a ri, mais il n'a pas dit non », avait confié Ibrahimovic. Et cette improbable anecdote avec le PSG n’est peut-être pas terminée.

« Quand je veux y aller, j'y vais »