Mercato - PSG : La punchline d'Ibrahimovic qui veut remplacer Leonardo !

Publié le 22 janvier 2022 à 21h45 par A.D.

Comme il l'a révélé dans son livre, Zlatan Ibrahimovic a proposé ses services au PSG pour endosser le rôle de directeur sportif. Alors que Leonardo assume toujours ce poste actuellement, l'ogre serbe a affirmé qu'il pouvait le détrôner dès qu'il le souhaitait.

Parti du PSG lors de l'été 2016, Zlatan Ibrahimovic aurait pu faire son retour à la fin de la dernière saison. Dans son nouveau livre, Adrénaline. Mes histoires inédites , le géant suédois a révélé qu'il avait proposé à Nasser Al-Khelaïfi de prendre la place de Leonardo en tant que directeur sportif du PSG. « Été 2021. C'est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J'ai appelé Nasser Al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : "Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l'ordre dans ton équipe". Nasser a ri, mais il n'a pas dit non » , a écrit Zlatan Ibrahimovic.

«Je pourrais aussi le devenir tout de suite ! C'est moi qui décide»