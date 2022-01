Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité en or pour Leonardo avec une star de Premier League ?

Publié le 22 janvier 2022 à 21h15 par Th.B.

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec Manchester City, Raheem Sterling pourrait à terme prendre le PSG comme une option intéressante lorsqu’il a déjà été question d’un intérêt du directeur sportif Leonardo pour l’international anglais.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo pourrait bien être contraint de trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 6 janvier dernier qu’un engagement moral vis-à-vis du Real Madrid avait été pris par l’attaquant du PSG qui devrait bénéficier du statut d’agent libre à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat au PSG. Et outre les options Erling Braut Haaland, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé ou encore Marcus Rashford, la direction sportive du PSG se pencherait sur un attaquant évoluant dans l’autre club de Manchester.

Le PSG resterait une option pour Sterling !