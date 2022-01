Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de cet international français plombée par... Simeone ?

Publié le 23 janvier 2022 à 0h45 par A.D.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG s'activerait pour boucler le prêt de Tanguy Ndombele. Toutefois, le club de la capitale pourrait voir l'Atlético de Diego Simeone lui donner du fil à retordre pour le pensionnaire de Tottenham.

Comme l'a annoncé The Athletic dernièrement, le PSG aimerait s'offrir les services de Tanguy Ndombele sous la forme d'un prêt cet hiver. Pour mener à bien cette opération, Mauricio Pochettino et Leonardo s'activeraient en coulisses. En effet, selon Foot Mercato , le coach du PSG serait en contacts réguliers avec Tanguy Ndombele, tandis que le directeur sportif rouge et bleu négocierait avec les agents du joueur à Paris ce week-end. Et alors que la signature du Français ne serait pas encore réglée, Diego Simeone pourrait se muer en trouble-fête sur ce dossier.

Diego Simeone dans la danse pour Tanguy Ndombele ?