Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine destination de Boubacar Kamara déjà connue ?

Publié le 23 janvier 2022 à 10h10 par Th.B.

Alors que la Roma semblait être une option sérieuse pour Boubacar Kamara, la tendance serait désormais à un départ pour la Premier League où Manchester United l’attendrait à bras ouverts.

Depuis le début du mercato hivernal, il a régulièrement été question d’un potentiel départ de Boubacar Kamara par le biais d’une opération avec la Roma alors que le contrat du minot marseillais arrive à expiration à l’issue de la saison à l’OM. Cependant, la Gazzetta dello Sport a bien fait savoir dans la journée de samedi que Kamara prendrait finalement le chemin de la Premier League, la Roma peinant à se rapprocher des demandes financières du clan Boubacar Kamara. Et la tendance semble se confirmer.

Boubacar Kamara vers… Manchester United ?