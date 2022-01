Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Robert Beric pourrait jouer un sale tour à Pascal Dupraz !

Publié le 26 janvier 2022 à 10h00 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'ASSE est grande difficulté dans ce dossier, notamment à cause de sa situation sportive qui ne facilite pas son attractivité. Même Robert Beric a des doutes.

Ce n'est plus un secret, l'ASSE cherche à recruter un avant-centre expérimenté. Un chantier très complexe comme l'a reconnu Pascal Dupraz. « L'idée de nous renforcer qu'elle vienne de la cellule de recrutement, de mes dirigeants ou de moi, c'est pareil. L'objectif c'est que nous soyons persuadés que le profil choisi soit le bon profil. On butte sur certains postes », reconnaissait l'entraîneur des Verts en conférence de presse. Même la piste menant à Robert Beric se complique.

Beric aurait des doutes