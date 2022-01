Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Dagba, Dupraz connaît un nouvel échec !

Publié le 26 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

En quête d'un latéral droit, l'ASSE ne recrutera pas Marcel Tisserand après avoir déjà essuyé un échec avec Colin Dagba.

Le mercato est agité du côté de l'ASSE. En effet, les Verts ont déjà obtenu la signature de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon. Et pourtant, cela n'a pas empêché le club du Forez de rencontrer plusieurs échecs. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Colin Dagba a refusé de signer à l'ASSE. Mais en plus du joueur du PSG, un autre défenseur ne pourra pas rejoindre les Verts.

Tisserand ne signera pas