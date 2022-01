Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette recrue de Dupraz est totalement validée !

Publié le 26 janvier 2022 à 1h00 par B.L.

Libre de tout contrat, Eliaquim Mangala s'est récemment engagé en faveur de l'ASSE. Pour l'ancien joueur des Verts Joshua Guilavogui, qui a côtoyé le défenseur central en équipe de France, Pascal Dupraz a visé juste avec ce renfort.

Depuis l'ouverture du mercato hivernal, l'ASSE s'est montrée très active en s'attachant les services de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub et Eliaquim Mangala. Ce dernier, qui s'est engagé librement jusqu'à la fin de la saison, ne sera toutefois pas associé à Marcel Tisserand en défense. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le joueur de Fenerbahçe, un temps annoncé dans le viseur des Verts , ne rejoindra pas Saint-Étienne cet hiver. Toutefois, pour l'ancien stéphanois Joshua Guilavogui, Pascal Dupraz a déjà réussi un gros coup avec la signature d'Eliaquim Mangala.

« Eliaquim Mangala, c’est un recrutement intelligent »