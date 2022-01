Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les prochaines recrues sont déjà ciblées !

Publié le 26 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Très active depuis le début du mercato hivernal, l’ASSE n’a pas encore bouclé son recrutement puisque Pascal Dupraz attend encore deux renforts et l’a fait savoir.

Après Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon, qui sera le prochain renfort de l’ASSE en cette période de mercato hivernal ' Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité mardi, la piste menant à Marcel Tisserand (29 ans, Fenerbahçe) ne se concrétisera pas pour les Verts. Pascal Dupraz a confirmé cette tendance en conférence de presse, et l’entraîneur de l’ASSE a dressé le profil de ses deux cibles prioritaires pour la fin du mercato.

« Un attaquant et un défenseur »