Mercato - ASSE : Pascal Dupraz réclame encore deux recrues !

Publié le 25 janvier 2022 à 16h10 par A.M.

Bien que l'ASSE se soit déjà bien renforcée, Pascal Dupraz espère voir débarquer encore au moins deux nouveaux joueurs d'ici la fin du mercato.

En grand danger pour son maintien en Ligue 1 et confrontée au départ de nombreux joueurs à la CAN, l'ASSE s'est déjà massivement renforcée avec les arrivées de Paul Bernardoni et Sada Thioub, prêtés par Angers, comme révélé par le10sport.com, tandis que Bakary Sako, Eliaqium Mangala et Joris Gnagnon ont débarqué libres. Malgré tout, Pascal Dupraz espère encore voir débarquer de nouveaux renforts d'ici la fin du mercato.

Dupraz veut encore deux joueurs