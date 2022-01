Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouvel échec se confirme pour la priorité de Dupraz !

Publié le 24 janvier 2022 à 21h10 par A.C.

A la recherche d’un attaquant de pointe, Pascal Dupraz et l’ASSE multiplient les pistes, avec un certain intérêt pour Serhou Guirassy du Stade Rennais.

Les prochains jours pourraient être très chauds à Saint-Étienne. Arrivé avec la mission de maintenir le club en Ligue 1, Pascal Dupraz a pu voir plusieurs renforts arriver. Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont notamment rejoint l’ASSE, qui doit désormais trouver un véritable numéro 9. Un problème qui inquiétait déjà sous Claude Puel et qui ne devrait que se confirmer, avec le possible départ de Jean-Philippe Krasso en Ligue 2.

Guirassy s’éloigne de l’ASSE