Mercato - OM : Après l’ASSE, Belaïli recale un autre club de Ligue 1 !

Publié le 24 janvier 2022 à 20h15 par T.M.

Alors que Youcef Belaïli pourrait rebondir du côté de l’OM, certains clubs se seraient visiblement cassés les dents face à l’Algérien.

Depuis la rupture de son contrat avec le SC Qatar, Youcef Belaïli est libre de tout contrat. L’Algérien cherche donc un nouveau club et plusieurs prétendants se sont positionnés pour tenter de le récupérer. Alors que c’est l’OM qui pourrait bien rafler la mise, d’autres ont connu des échecs avec Belaïli. Cela a notamment été le cas de l’ASSE. « Effectivement, Saint Etienne est intéressé par ses services. C’est un club mythique en France, bien qu’il soit sur le déclin ces dernières années. On a repoussé l’offre d’emblée, car Saint Etienne souhaite l’engager pour un contrat de 6 mois seulement avec un objectif, celui de sauver le club de la relégation en L2. Une fois cet objectif atteint, on prolongera son contrat ; soit des conditions qui ne nous arrangent pas », assurait récemment le père et agent de Youcef Belaïli.

Et maintenant Bordeaux ?