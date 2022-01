Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’arrivée de Youcef Belaïli est imminente ?

Publié le 24 janvier 2022 à 13h30 par T.M.

D’ici la fin du mois de janvier, une troisième recrue pourrait encore débarquer à l’OM. Et après Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, c’est Youcef Belaïli qui pourrait venir renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli.

Tenante du titre, l’Algérie vient toutefois de se faire éliminer dès les phases de poules de la CAN. Un coup de tonnerre en Afrique qui va pouvoir débloquer les choses pour l’avenir de Youcef Belaïli. Libre depuis la rupture de son contrat avec le SC Qatar, l’international algérien avait toutefois décidé de se concentrer sur la CAN plutôt que son avenir. « J’ai eu au téléphone Youssef, on est ressorti avec la conclusion suivante. Il faut qu’il se concentre sur la CAN. Comme c’est moi qui m’occupe de ses contacts, j’essaierais de lui trouver le club idéal. Mon fils a bien compris que son intérêt est de faire un bon tournoi d’autant qu’en Algérie, on attend beaucoup de lui. D’ailleurs, il m’a promis de tout donner pour aider la sélection à atteindre son objectif. On n’est pas pressé pour trancher le choix à faire ; d’ici le 31 janvier, il y aura du nouveau », avait expliqué récemment le père et agent de Youcef Belaïli. Le tournoi étant désormais terminé pour les Fennecs, l’avenir du joueur de 29 ans va donc pouvoir se résoudre.

Direction l’OM pour Belaïli ?