Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une complication à prévoir pour le départ de Caleta-Car ?

Publié le 24 janvier 2022 à 12h10 par Th.B.

Alors que Pablo Longoria souhaiterait dégraisser l’effectif de Jorge Sampaoli, le président de l’OM serait prêt à sacrifier Duje Caleta-Car via un transfert sec. Cependant, West Ham ne serait pour le moment ouvert qu’à un prêt du défenseur croate.

Arrivé à l’OM dans la foulée du Mondial 2018, Duje Caleta-Car s’est rapidement mué comme étant un pilier de la défense de l’Olympique de Marseille bien que depuis le début de la saison son temps de jeu soit plus irrégulier. Par le passé, un départ à Liverpool a été évoqué et à la dernière intersaison, ce fut également le cas avec le FC Valence ou encore Wolverhampton. Les Wolves sembleraient avoir aussi été sur les rangs au cours du mercato hivernal qui fermera ses portes le 31 janvier prochain. Cependant, un tout autre pensionnaire de Premier League se distinguerait.

West Ham voudrait Caleta-Car en prêt, mais Longoria chercherait à le vendre !