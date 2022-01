Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est confronté à un obstacle pour Aubameyang...

Publié le 24 janvier 2022 à 10h15 par Th.B.

Ne figurant plus dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être poussé vers la sortie alors que le PSG serait ouvert à l’idée de l’accueillir. Néanmoins, son salaire poserait problème.

« Je ne sais pas [s'il s'entraînera à nouveau avec l'équipe]. Nous verrons ». Après le match nul concédé par Arsenal face à Burnley dimanche (0-0), Mikel Arteta a fait perdurer le flou concernant l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang chez les Gunners où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023. Écarté du groupe professionnel du club londonien depuis début décembre pour des raisons disciplinaires, Aubameyang pourrait quitter cet hiver ou l’été prochain Arsenal. Le PSG songerait à l’attaquant gabonais selon la presse italienne. Et la tendance s’est confirmée ce lundi.

Le PSG intéressé par Aubameyang, mais…