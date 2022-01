Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à tourner la page avec Milik ? La réponse !

Publié le 24 janvier 2022 à 8h45 par Th.B.

Bien que l’impact d’Arkadiusz Milik soit moindre cette saison à l’OM, l’attaquant polonais n’aurait pas une porte de sortie concrète ailleurs alors que le président Pablo Longoria n’aurait pas l’intention en l’état de se séparer de ses services.

Samedi soir, l’OM a pris le meilleur sur le RC Lens à Bollaert grâce notamment à un Matteo Guendouzi des grands soirs et à la première réalisation de Cédric Bakambu sous le maillot olympien pour sa première depuis son arrivée à l’OM cet hiver (2-0). Au cours de cette rencontre, Arkadiusz Milik, qui n’a plus trouvé le chemin des filets en Ligue 1 depuis le mois d’octobre face à Lorient, a passé l’intégralité du match sur le banc de Jorge Sampaoli. De quoi faire perdurer le suspense quant à son avenir à l’OM à propos duquel Milik a assuré ne rien savoir à Canal+ Pologne . « Les informations sur mon transfert ou mon prêt ? C’est marrant parce que je ne sais rien » . Cependant, en coulisse, Arkadiusz Milik se poserait des questions sur la suite des opérations pour lui à l’OM.

Milik n’a pas été approché par un autre club lorsque l’OM ne compte pas tourner la page