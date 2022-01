Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Pochettino sur Tanguy Ndombele !

Publié le 24 janvier 2022 à 8h15 par T.M.

Alors que le PSG négocie toujours en coulisses pour tenter de faire venir Tanguy Ndombele, Mauricio Pochettino n’a pas voulu en dire trop à propos du joueur de Tottenham.

Il ne reste désormais plus qu’une semaine de mercato. D’ici la fin du mois de janvier, cela devrait encore bouger au PSG, que ce soit dans les sens des départs que des arrivées. Et en ce qui concerne les renforts, tous les regards se tournent actuellement vers Tanguy Ndombele. Plus en odeur de sainteté auprès d’Antonio Conte à Tottenham, le Français serait désiré par Mauricio Pochettino au PSG. Leonardo s’activerait alors pour trouver un accord avec les Spurs pour Ndombele, bien que cela ne soit pas simple.

« Je pense que tout est ouvert »