Mercato - PSG : Ça se confirme pour cette opération colossale avec Ndombele !

Publié le 24 janvier 2022 à 1h15 par P.L.

Désireux de se renforcer cet hiver, le PSG songerait à Tanguy Ndombele. Toutefois, ces derniers temps il a également été question d'un possible échange entre le Français et Jordan Veretout à l'AS Roma. Mais à l'heure actuelle, il n'en serait rien.

Si le PSG cherche à dégraisser son effectif cet hiver, le club de la capitale voudrait également se renforcer lors de ce mercato hivernal. Ces derniers jours, The Athletic a ainsi révélé un intérêt particulier de la formation parisienne pour Tanguy Ndombele, en difficulté cette saison avec Tottenham. Le PSG envisagerait d’accueillir le joueur de 25 ans en prêt avec option d’achat. Toutefois, le pensionnaire de Ligue 1 ne serait pas seul sur le dossier, puisque José Mourinho souhaiterait également récupérer le milieu de terrain, qu’il a déjà eu sous ses ordres avec les Spurs . Ainsi, il a récemment été question d’un échange entre Jordan Veretout et Tanguy Ndombele cet hiver.

Aucune discussion entre l’AS Roma et Tottenham pour Ndombele pour le moment

Une rumeur totalement démentie par Nicolo Schira. Selon les informations du journaliste italien, il n’y aurait aucune discussion entre Tottenham et l’AS Roma concernant un éventuel échange entre Tanguy Ndombele et Jordan Veretout. Par ailleurs, Nicolo Schira confirme que les pourparlers entre le PSG et l’international tricolore sont particulièrement avancées à propos d’un prêt avec option d’achat. Une excellente nouvelle pour Leonardo qui verrait la voie se libérer pour l’ancien de l’OL. Affaire à suivre...