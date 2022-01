Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros couac pour Leonardo avec Tanguy Ndombele…

Publié le 23 janvier 2022 à 14h30 par Th.B.

Alors que le nom de Tanguy Ndombele ne cesse de revenir du côté du PSG ces derniers jours, cette opération ne se trouverait pas dans son stade final puisque l’échange de joueurs pris en considération par le directeur sportif Leonardo ne porterait pour le moment pas ses fruits.

Samedi, Mauricio Pochettino était de passage en conférence de presse et n’a forcément pas échappé à la question qui anime l’actualité du PSG ces derniers jours : Tanguy Ndombele. Ayant côtoyé le milieu de terrain de Tottenham l’espace de quelques mois en 2019 avant que l’actuel entraîneur du PSG ne soit licencié par le club londonien, Pochettino pourrait retrouver Ndombele au PSG sous la forme d’un prêt ou d’un échange de joueurs. Ce seraient là les deux options discutées en coulisse entre la direction sportive du PSG et celle de Tottenham. À propos du dossier Tanguy Ndombele, Mauricio Pochettino a fait passer le message suivant lors du point presse en question. « Je n'aime pas parler des rumeurs ou des joueurs qui sont dans d'autres équipes. On a un groupe d'une grande qualité. Le club a fait des gros efforts l'été dernier pour avoir un effectif équilibré. Le mercato d'hiver est ouvert. Il y a peut-être des joueurs qui ont des envies mais je suis content de mon effectif ». Cependant, d’après The Daily Mail et The Athletic, l’entraîneur du PSG se montrerait bien plus éloquent en coulisse et ne cacherait pas son désir de voir Tanguy Ndombele débarquer au PSG.

Leonardo a le feu vert de Conte et de Ndombele pour cette opération…

Et Leonardo se serait concrètement mis au travail pour répondre favorablement à la demande de son entraîneur. En effet, Fabrizio Romano affirme ce dimanche que les discussions sont actives entre le directeur sportif du PSG et son homologue de Tottenham en la personne de Fabio Paratici et devraient se poursuivre dans les prochaines heures. La condition posée par les Spurs serait la suivante : que le PSG prenne l’intégralité du salaire du Français en charge. De son côté, Ndombele serait déterminé à signer en faveur du PSG d’après Foot Mercato , mais un accord ne serait pas convenu entre les deux parties qui n’en seraient qu’au stade initial des négociations sur les termes du contrat en question. Cependant, le feu serait passé au vert à Londres puisque d’après The Daily Telegraph , Antonio Conte militerait en coulisse pour que Tanguy Ndombele quitte Tottenham. L’entraîneur des Spurs aimerait pouvoir rebâtir son équipe à son image et estimerait que l’aventure londonienne de Ndombele serait arrivée à son terme.

