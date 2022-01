Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Ndombele lance les hostilités pour signer à Paris !

Publié le 22 janvier 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

En grande difficulté du côté de Tottenham, Tanguy Ndombele pourrait rebondir au PSG lors de la deuxième partie de saison. En effet, Mauricio Pochettino serait en contact régulier avec le joueur, tandis que les agents du Français seraient actuellement à Paris pour avancer les négociations avec la direction du PSG.

Depuis le début de la saison, Tanguy Ndombele vit des mois compliqués en Premier League du côté Tottenham. Une situation qui pourrait provoquer son départ avant la fin du mois de janvier. Alerté par le cas Tanguy Ndombele, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait profiter de l'aubaine. En effet, comme l'a annoncé The Athletic dernièrement, le club de la capitale serait emballé par l'idée de recruter Tanguy Ndombele cet hiver sous la forme d'un prêt. Dans cette optique, Mauricio Pochettino, Leonardo et les agents du joueurs s'activeraient en coulisses pour réussir à boucler cette opération.

Pochettino en contact intensif avec Ndombele ?

D'après les indiscrétions de Foot Mercato , divulguées ce samedi après-midi, Tanguy Ndombele se rapprocherait de plus en plus d'un départ vers le PSG. Comme l'a indiqué le média français, Mauricio Pochettino aurait pris les choses en main pour mener à bien ce dossier. Depuis sa cohabitation avec Tanguy Ndombele à Tottenham, le coach du PSG serait resté très proche de lui. En effet, les deux hommes seraient en contacts réguliers malgré le départ de Mauricio Pochettino. Des échanges qui se seraient intensifiés ces derniers jours selon le média français. Toutefois, l'actuel coach du PSG ne serait pas le seul à se mobiliser pour attirer Tanguy Ndombele vers le PSG.

Le clan Ndombele actuellement à Paris pour continuer les négociations ?