Mercato - PSG : Gros désaccord en interne pour deux pépites de Pochettino !

Publié le 24 janvier 2022 à 7h15 par Th.B.

Alors que Xavi Simons et Edouard Michut se sont distingués ces derniers temps avec l’équipe première du PSG, les proches des joueurs estimeraient que leur place est avec l’effectif de Mauricio Pochettino lorsque la réponse ne serait pas aussi catégorique chez les décideurs…

Avec Xavi Simons, Edouard Michut a pu évoluer avec l’équipe première du PSG lors des dernières sorties du club de la capitale que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. Et ce dimanche soir pour la réception du Stade de Reims, les deux pépites du Paris Saint-Germain seront une nouvelle fois de la partie. Cependant, Mauricio Pochettino a refusé d’affirmer samedi en conférence de presse que les deux talents parisiens feront partie intégrante du groupe jusqu’à la fin de la saison. « Ils doivent montrer chaque jour qu'ils sont motivés. Certains arrivent à s'affirmer plus rapidement que d’autres ».

Le PSG, Xavi Simons et Edouard Michut ne seraient pas sur la même longueur d’onde