Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va ramer pour ce protégé de Mino Raiola…

Publié le 24 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que Xavi Simons est entré dans les six derniers mois de son contrat au PSG, sa prolongation de contrat serait particulièrement en danger…

Pépite du PSG arrachée au FC Barcelone à l’été 2019 lorsque le club culé était en pleine opération rapatriement de Neymar, Xavi Simons n’a pas vraiment fait son trou depuis au Paris Saint-Germain. De quoi inciter le milieu de terrain néerlandais de 18 ans à se poser des questions sur la suite de sa jeune carrière alors que son contrat au PSG prendra fin le 30 juin prochain. En outre, le fait qu’il ait été déclassé avec Edouard Michut lors de la première partie de saison chez les jeunes en raison d’un effectif trop large de Mauricio Pochettino pèserait lourd d’après Goal. Ce qui compliquerait la tâche du directeur sportif Leonardo pour la prolongation de contrat de Xavi Simons au PSG.

Des discussions pas chaleureuses entre Simons et le PSG…