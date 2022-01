Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup de poker pour Ndombele…

Publié le 24 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Afin de parvenir à boucler le recrutement de Tanguy Ndombele, le PSG songerait à offrir en retour les services de Georginio Wijnaldum à Tottenham.

Depuis jeudi dernier et l’information de The Athletic, le feuilleton Tanguy Ndombele ne cesse de faire parler dans la presse alors que son nom est lié au PSG. En effet, bien que la priorité de Leonardo était de dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG discuterait avec Tottenham et avec l’entourage de l’international français pour mener à bien son prêt ou un éventuel échange de joueurs avec les Spurs . Et pour ce qui est de la deuxième option, Leonardo tenterait le tout pour le tout.

Le PSG envisagerait d’inclure Wijnaldum dans l’opération Ndombele