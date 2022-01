Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une grosse opération pour Ndombele !

Publié le 23 janvier 2022 à 13h45 par T.M.

Afin de faire venir Tanguy Ndombele, le PSG penserait à un échange de joueurs avec Tottenham. Et visiblement, Georginio Wijnaldum pourrait bien figurer dans l’opération.

Alors que Tanguy Ndombele est poussé vers la sortie par Antonio Conte à Tottenham, Mauricio Pochettino voudrait profiter de l’occasion. Connaissant bien l’international français pour l’avoir entraîné chez les Spurs, le technicien du PSG voudrait donc le retrouver dans la capitale. Un intérêt qui serait d’ailleurs réciproque du côté de Ndombele. Reste maintenant à se mettre d’accord entre les deux clubs, mais cela serait assez complexe.

Wijnaldum contre Ndombele ?