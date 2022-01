Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les cartes sont redistribuées pour Kamara !

Publié le 24 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que l’avenir de Boubacar Kamara puisse s’écrire à Manchester United, Aston Villa aurait également des vues sur le milieu défensif de l’OM.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Boubacar Kamara. En effet, en raison de sa situation contractuelle, le minot marseillais a de fortes chances de quitter l’OM par l’intermédiaire de son potentiel futur statut d’agent libre en fin de saison. Et pour rebondir, la Premier League semblerait être à ce jour la plus apte à accueillir le défenseur central de formation reconverti en milieu défensif. The Athletic a évoqué un intérêt de Manchester United pour le joueur de l’OM avec des discussions probables cet hiver dans le cadre d’une arrivée libre de tout contrat à la prochaine intersaison.

Aston Villa dans le coup pour Kamara

Néanmoins, Manchester United ne serait pas le seul club anglais à en pincer pour Boubacar Kamara. D’après Fabrizio Romano, le Aston Villa de Steven Gerrard cultiverait également un intérêt pour le milieu défensif de l’OM et aimerait le faire venir après avoir pu recruter Philippe Coutinho et Lucas Digne lors de cette session hivernale des transferts. Reste à savoir si Aston Villa parviendra à ses fins avec Boubacar Kamara.