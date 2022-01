Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une terrible décision prise pour l’avenir de Kays Ruiz ?

Publié le 24 janvier 2022 à 10h00 par T.M.

Parti libre du PSG à l’été, Kays Ruiz avait décidé de faire son retour au FC Barcelone. Une expérience qui semble toutefois virer à la catastrophe.

Lors du dernier mercato estival, la flamme s’était ravivée entre Kays Ruiz et le FC Barcelone. En 2015, le milieu offensif avait dû quitter La Masia, le centre de formation du Barça, en raison des sanctions ordonnées contre le club catalan. Alors que Kays Ruiz avait décidé de poursuivre sa formation au PSG, cette aventure s’est finalement terminé en juin dernier. Arrivé au terme de son contrat, le joueur de 19 ans n’avait pas trouvé d’accord avec Leonardo. Libre, il avait alors choisir de revenir à Barcelone, intégrant dans un premier temps l’équipe B, avant de pourquoi pas rejoindre le groupe de Xavi.

C’est déjà fini entre le Barça et Kays Ruiz ?