Mercato - PSG : Ce crack de Pochettino a fixé une condition claire pour son avenir !

Publié le 24 janvier 2022 à 1h45 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Ismaël Gharbi se rapproche dangereusement d'un départ cet été. Et le joueur aurait fixé ses conditions pour prolonger avec le PSG.

L’été dernier, le PSG a perdu Kays Ruiz-Atil, qui s’est envolé du côté du FC Barcelone. Et lors du prochain mercato estival, le club de la capitale pourrait bien de nouveau perdre plusieurs jeunes de son centre de formation. Parmi les joueurs concernés, on peut retrouver le nom d’Ismaël Gharbi. Âgé de 17 ans, le milieu offensif, qui peut aussi jouer sur le côté gauche, a pu bénéficier d’un peu de temps de jeu avec Mauricio Pochettino. Toutefois, le joueur ne serait pas encore proche de parapher un nouveau contrat avec le PSG, et ce,parce qu’il demanderait plus.

Gharbi veut que le PSG lui prouve qu’il a sa place dans l’équipe